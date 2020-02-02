Владивосток, 2 февраля 2020, 05:19 — REGNUM Временные карантинные пункты для приезжающих из КНР создадут в районах Приморья где есть приграничные пункты пропуска. Об этом сообщил глава края Олег Кожемяко в своём Instagram.
Такие пункты будут развёрнуты в Октябрьском районе, Артём, Пограничный, Хасанский.
Граждане КНР, въезжающие в страну по виду на жительство, будут помещаться в карантин сроком на 14 дней.
Как 1 февраля сообщало ИА REGNUM, в Приморье три пункта пропуска были открыты для граждан РФ, возвращающихся из КНР.
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