Новосибирск, 2 февраля 2020, 04:40 — REGNUM По факту обрушения на посетителей кафе крыши следователями открыто уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Число получивших травмы при обрушении кровли остается не выясненным. Один из пострадавших погиб.
Как 2 февраля сообщало ИА REGNUM, причиной трагедии стало скопление снега на крыше пристройки к кафе.
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