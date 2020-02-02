Новосибирск, , 04:40 — REGNUM По факту обрушения на посетителей кафе крыши следователями открыто уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК России», — сообщили в ведомстве.

Число получивших травмы при обрушении кровли остается не выясненным. Один из пострадавших погиб.

Как 2 февраля сообщало ИА REGNUM, причиной трагедии стало скопление снега на крыше пристройки к кафе.

Читайте ранее в этом сюжете: В МЧС назвали причину обрушения кровли кафе в Новосибирске