Пекин, 2 февраля 2020, 04:18 — REGNUM Очаг птичьего гриппа, высоко патогенного штамма H5N1,был зафиксирован на юго-востоке Китая в провинции Хунань, сообщает Reuters со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства Китая.
Как стало известно, вспышка вируса была зафиксирована на ферме с цыплятами, 4500 из 7850 погибли.
Предотвращая распространение опасной инфекции, власти ликвидировали в провинции почти 18 тысяч особей домашней птицы.
Напомним, птичий грипп — это острое инфекционное заболевание птицы, летальность которого варьируется от 10 до 100%. Природным резервуаром являются дикие перелетные птицы, в популяциях которых устойчивость к этому вирусу довольно высока.