Новосибирск, , 03:35 — REGNUM Медикам не удалось спасти извлеченного из-под обрушившейся кровли здания новосибирского кафе мужчину. Он скончался, сообщает телеграм-канал Baza.

Ранее сообщалось о смерти девушки. Ее тело было извлечено из-под завалов спасателями.

На текущий момент спасательная операция на месте трагедии завершена. Всего сотрудникам МЧС удалось вытащить из разрушенного здания пятерых, один из которых скончался.

Как стало известно, причиной обрушения стала ненадежность конструкций, оказавшихся не способными выдержать большую массу скопившегося на крыше снега.

Обстоятельства обрушения кровли в здании кафе «Родня» предстоит выяснить следователям.