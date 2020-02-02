Палм-Бич, США, , 01:48 — REGNUM Два человека погибли и несколько ранены в результате стрельбы в городе Ривьера-Бич в американском штате Флорида, сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию штата.

Стрельба

Как стало известно, после окончания церемонии похорон в церкви Победы неизвестные произвели около 13 выстрелов. В результате ранены были четверо. Двое из них, мужчина и 15-летний юноша, погибли на месте происшествия. Еще двух, женщину и подростка, доставили в местную клинику.

Пастырь церкви разместил в социальной сети Facebook сообщение о «двух молодых чернокожих мужчин» погибших «из-за бессмысленной стрельбы».

Полиция расследует преступление.