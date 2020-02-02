Новосибирск, , 01:25 — REGNUM Как минимум один человек погиб при обрушении кровли одноэтажного здания кафе в Новосибирске, передает телеканал «Пятый канал».

Сообщается, что из-под завалов здания на бульваре Молодежи был извлечено тело девушки. Троих удалось вытащить живыми, еще 190 человек смогли эвакуироваться самостоятельно.

В настоящее время на месте ЧП работают оперативные службы. Задействовано 25 единиц техники и 80 сотрудников МЧС.

По предварительным данным, обрушение произошло на площади более 200 кв. м.