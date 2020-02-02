Дамаск, , 01:14 — REGNUM Города нескольких сирийских провинций обстреляны 37 раз за минувшие сутки. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Боренков, передаёт RT.

Террористы осуществили обстрел населённых пунктов: Сараф, Мукатталь, Мамухия, Эль-Харука, Хуайз, Каркад, Кара-Джурн, Зайтан и нескольких других.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января по данным ЦПВС, 28 мирных жителей умерли в Алеппо в течении трёх суток в результате обстрелов террористами.

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