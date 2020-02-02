Рабат, , 00:29 — REGNUM Три автомобиля со смолой конопли было арестовано полицейскими на севере Марокко, сообщает 2 февраля Xinhua со ссылкой на полицию североафриканского королевства.

Инцидент произошел в северном городе Дар-эль-Кабдани, где в общей сложности было конфисковано 4603 кг марихуаны и три автомобиля, в том числе один, зарегистрированный в Европе. По данным полиции, арестованы шесть человек.

Источник напоминает, что в только в 2019 году марокканские власти изъяли почти 180 тонн каннабиса. Марокко остается одним из крупнейших поставщиков наркотиков в мире.