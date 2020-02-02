Санкт-Петербург, , 00:26 — REGNUM ДТП с тяжелыми последствиями произошло поздно вечером в субботу, 1 февраля, на Свердловской набережной Невы в Калининском районе Санкт-Петербурга. В дорожной аварии с участием маршрутки есть погибший и раненые.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в 23:20 мск у дома №18 автомобиль KIA Ceed по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения через разделительный бордюр и столкнулся с двигавшимся по встречной полосе автобусом «ПАЗ» пригородного маршрута №530.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб на месте ДТП, его личность устанавливается.

В автобусе пострадали пять пассажиров автобуса, получившие травмы различной степени тяжести.

«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в УГИБДД.