Иерусалим, , 22:59 — REGNUM С территории сектора Газа по Израилю была запущены еще одна ракета. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии на официальной странице в соцсети Twitter.

«Еще одна ракета была выпущена из сектора Газа по Израилю», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Ранее в пресс-службе израильской армии сообщили, что 31 января с территории сектора Газа по Израилю были запущены три ракеты. Отмечается, что две ракеты были перехвачены системой ПВО «Железный купол».

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