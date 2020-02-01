Абу-Даби, , 23:01 — REGNUM В Объединенных Арабских Эмиратах объявили о регистрации пятого пациента, зараженного коронавирусной инфекцией в стране. Об этом 1 февраля сообщается на сайте министерства здравоохранения Эмиратов.

«Министерство здравоохранения и защиты населения объявило о диагностике одного нового случая заражения новым коронавирусом в стране человека, приехавшего из Ухани Китайской Народной Республики», — говорится в заявлении.

Отмечается, что заболевший находится под наблюдением врачей, ему оказывается медицинская помощь.

«Таким образом, число случаев, обнаруженных в стране, составляет всего пять с момента появления заболевания до сегодняшнего дня», — уточняют в ведомстве.

У всех пациентов состояние здоровья оценивается как стабильное.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января в ОАЭ четыре гражданина Китая попали в больницу с коронавирусом 2019-nCoV. По данным минздрава Эмиратов, госпитализированы члены одной семьи, приехавшей в ОАЭ из города Уханя (провинция Хубэй, Китай) 16 января.

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