Анкара, , 22:16 — REGNUM Военно-транспортный самолет, на борту которого находилась группа эвакуированных из китайской провинции Ухань граждан Турции, Азербайджана, Грузии и Албании, приземлился на аэродроме «Этимесгут» в Анкаре 1 февраля. Об этом сообщает Anadolu Ajansi.

«Наряду с 32 гражданами Турции, самолет доставил из Ухани шестерых граждан Азербайджана, трех граждан Грузии и одного гражданина Албании», — сообщили журналисты.

Отмечается, что в одной из больниц Анкары будут помещены под карантин все пассажиры военно-транспортного A400M, переоборудованного под амбулаторный самолет.

Как передавало ИА REGNUM, 1 февраля из китайского города Ухань вылетел турецкий военно-транспортный самолёт с гражданами Турции и нескольких дружественных ей стран.

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