Арсеньев, Приморский край, , 21:56 — REGNUM В Приморском крае в городе Арсеньев около 53 700 жителей остались без электроснабжения в связи с аварией. Об этом 1 февраля сообщается на сайте министерства энергетики России.

«Без электроснабжения оставались: часть бытовых потребителей г. Арсеньев (около 53 700 человек); предприятия местной промышленности. Мощность отключенных потребителей — 34 МВт», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подача электроэнергии была восстановлена за 1 час 10 минут, на данный момент «по распределительным сетям электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белгородской области мокрый снег с дождём и порывами ветра до 20 м/с повредил линии электросетей в 10 муниципалитетах региона.

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