Исламабад, , 20:41 — REGNUM В Пакистане ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с нашествием на страну саранчи. Об этом 1 февраля сообщил министр информации Пакистана Фирдус Ашик Аван.

«Мы столкнулись с наихудшим нашествием саранчи за последние два десятилетия и решили объявить чрезвычайное положение в стране для борьбы с этой угрозой», — цитирует министра издание Deutsche Welle.

Отмечается, что саранча может привести к продовольственному кризису в стране, так как насекомые на полях уничтожают сельскохозяйственные культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года впервые с 1961 года пакистанский мегаполис Карачи (провинция Синд) оказался под ударом полчищ пустынной саранчи, мигрирующей на запад.

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