Нальчик, , 20:26 — REGNUM На горе Эльбрус началась поисково-спасательная операция после того, как в МЧС поступила информация от альпинистов о помощи. Об этом 1 февраля сообщается на сайте ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

«На высоте 5200 метров группа из 2-х человек попросила о помощи. По предварительной информации у одного из них признаки горной болезни», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на помощь альпинистам было отправлено семь спасателей и две единицы техники. Перед восхождением на Эльбрус спортсмены зарегистрировали свой маршрут.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января альпиниста, получившего травму, эвакуировали спасатели на Эльбрусе.

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