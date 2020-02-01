Торонто, Канада, , 19:35 — REGNUM 31 января в центре Торонто в жилом многоэтажном доме произошла стрельба. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло в одной из квартир здания. По последним данным, в результате происшествия погибли три человека, еще двое получили ранения.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование. Причиной трагедии, по предварительным данным, стали «разборки» между людьми.

Как передавало ИА REGNUM, 24 января в канадской провинции Онтарио ребёнок семи лет пострадал во время стрельбы, которую устроил неизвестный. ЧП произошло на улице города Гамильтон.

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