Москва, , 18:31 — REGNUM В МЧС России по городу Москве заявили о ликвидации возгорания в подвале складского помещения, расположенного в северной части столицы, по адресу Сигнальный проезд, дом 16, строение 20. Об этом 1 февраля сообщается на сайте ведомства.

«Площадь пожара около 70 кв. метров. Принятыми мерами в 16 часов 42 минуты пожар был локализован», — говорится в сообщении.

Сведений о разрушениях и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ГУ МЧС по городу Москве, сообщение о возгорании в подвале склада, расположенном в Сигнальном проезде, на пульт дежурных экстренных служб поступило в 14:09 (мск). До приезда бригад пожарных складское помещение самостоятельно покинули 12 человек.

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