Москва, , 17:34 — REGNUM В МЧС России по городу Москве поступило сообщение о возгорании здания, расположенного в северной части столицы, по адресу Сигнальный проезд, дом 16, строение 20. Об этом 1 февраля сообщается на сайте ведомства.

«По предварительной информации, происходит загорание в подвале складского здания. Выясняется, что горит, а также площадь пожара», — говорится в сообщении.

Уточняется, что до прибытия сотрудников экстренных служб, по данным администрации объекта, место пожара самостоятельно покинули 12 человек.

На данный момент на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. О пострадавших информации не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Самаре загорелось подсобное помещение пекарни.

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