Пхукет, Таиланд, , 17:20 — REGNUM Гражданка России утонула во время купания на курортном острове Пхукет в Таиланде. Об этом 1 февраля сообщает газета Bangkok Post.

Несчастный случай произошёл на пляже Патонг около 09:00 по местному времени. 34-летняя женщина начала тонуть, находясь в 30-ти метрах от берега.

Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили женщину из воды и выполнили ей сердечно-легочную реанимацию, после чего она была доставлена в больницу города Патонга. В больнице, несмотря на усилия врачей, женщина скончалась.

Сотрудники полиции уточнили, что женщина отдыхала на пляже со свои другом, они охраняли вещи друг друга во время купания. В настоящее время разыскиваются родственники погибшей для уведомления их о несчастном случае.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гражданине России, который впал в кому после падения с четвёртого этажа гостиницы на острове Пхукет в Таиланде.

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