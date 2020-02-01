Нур-Султан, , 17:19 — REGNUM В Казахстане правоохранительные органы задержали сотрудницу фармацевтической компании, которая подозревается в распространении ложной информации о новом типе коронавируса через голосовые сообщения в мессенджере WhatsApp. Об этом 1 февраля сообщает портал Tengrinews. kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Актюбинской области Казахстана.

«Личность женщины, распространившей голосовое сообщение, установлена. Ею оказалась 37-летняя работница фармацевтической компании. В ходе допроса она признала факт распространения ею заведомо ложной информации и искренне раскаялась в содеянном», — говорится в заявлении департамента полиции.

В ведомстве уточнили, что в отношении подозреваемой ведется досудебное расследование по статье уголовного кодекса страны — «Распространение заведомо ложной информации посредством СМИ и информационно-коммуникационных сетей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Казахстане полиция выявила двух человек, подозреваемых в распространении ложной информации о коронавирусе, которыми оказались водители скорой медицинской помощи в больнице Капчагая.

Напомним, правоохранительными органами Казахстана установленные факты правонарушений были выявлены в ходе проведенного мониторинга социальных сетей 29 января.

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