Хельсинки, , 17:01 — REGNUM Самолёт с гражданами ФРГ, эвакуируемыми из Уханя, вместо запланированной посадки в Москве приземлился в Хельсинки. Об этом 1 февраля сообщает газета Helsingin Sanomat.

Согласно плану эвакуации граждан ФРГ из китайского Уханя, в город, ставший очагом эпидемии, отправился авиаборт из Кёльна, который забрал людей и должен был сделать промежуточную остановку в Москве, где, согласно плану, ожидал экипаж, который должен был пилотировать самолёт дальше.

Однако незадолго до посадки в Москве авиаборту было отказано в приёме аэропортом и самолёт был вынужден приземлиться в Хельсинки. Пресс-служба компании, управляющей финским аэропортом Finavia, подтвердила факт посадки самолёта.

Остановка в аэропорту Финляндии будет носить технический характер: пассажиры не будут покидать самолёт, произойдёт замена экипажа. На борту самолёта находятся 126 человек, авиаборт направляется во Франкфурт.

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