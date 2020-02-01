Рига, , 16:43 — REGNUM Государственно-спасательная Служба Латвии сообщила, что за прошедшие сутки в стране было зарегистрировано 16 пожаров, в них погибло трое и пострадало ещё два человека, пишет сегодня, 1 февраля, портал diena.lv.

Пожар с человеческими жертвами произошёл в кирпичном доме Елгавского района. Площадь возгорания составила 100 м2. Еще один человек, пострадавший в ходе пожара, был эвакуирован. Ещё на одном пожаре в рижском районе Плявниеки пострадал и был передан медикам ещё один человек. За январь 2020 в Латвии от пожаров погибло 16 и пострадало ещё 20 человек.