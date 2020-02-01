Токио, , 16:40 — REGNUM Как сообщают из Японии, по решению местных властей все вернувшиеся на родину из китайской провинции Хубэй японцы пройдут 14-дневный карантин для исключения заражения коронавирусом нового типа. Необходимость столь длительного пребывания в специально выделенных отелях министерство здравоохранения Японии объясняет двухнедельным инкубационным периодом для коронавируса. То есть в этот период могут проявиться симптомы заболевания, даже если изначальный тест был отрицательным, сообщает РИА Новости из Токио.

Опасаясь, что отелей и больничных мест может не хватить, японские власти в качестве вариантов размещения все новых прибывающих из Китая японцев рассматривают паром, арендуемый министерством обороны страны, или же общежития полицейской академии.

Принимаемые японскими властями меры отнюдь нельзя назвать превышающими степень опасности, ибо в стране к настоящему времени уже выявлено 11 случаев заболевания. Сообщается, что два из них не были связаны с поездками в Китай, заражение произошло на территории Японии: заболела гид из Осаки, сопровождавшая группу туристов из Уханя. До этого стало известно, что вирус обнаружен у водителя автобуса этого же тура. Предположительно, кто-то из туристов был инфицирован, но симптомов заболевания не было, поэтому он был беспрепятственно пропущен через границу.

Сегодня уже можно с определенностью сказать, что большой экономический урон будет нанесен туристической индустрии Японии, ибо приближается сезон цветения японской вишни — сакуры, когда полюбоваться этим чудесным зрелищем в различные районы страны прибывает наибольшее в течение года число туристов. И большинство их обычно бывает из соседнего Китая. К тому же любование сакурой, именуемое в Японии «ханами», проходит большими толпами людей вдоль цветущих аллей, что неизбежно увеличивает опасность заражения.

Видя апокалиптические сюжеты полностью обезлюдевших китайских городов, потенциальные туристы едва ли осмелятся посещать подобные массовые мероприятия, где бы то ни было, включая многонаселенную Японию.

Не хотелось бы сеять панику и выступать в роли Кассандры, но, если не удастся быстро справиться с коронавирусом и он будет распространяться, под вопросом может оказаться и массовый наплыв в Японию туристов и болельщиков во время Токийской Олимпиады и Параолимпиады. Уверен, что японские власти, имея одни из лучших в мире медицину и санитарию, приложат максимум усилий для обеспечения эпидемиологической безопасности спортсменов и болельщиков. Но, как показывает опыт последних лет, человек далеко не всегда может противостоять природе.

Остается надежда, что Олимпийские игры в Токио пройдут благополучно, как Олимпиада в Бразилии в период вспышки вируса Зика.