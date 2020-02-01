Петрозаводск, , 16:11 — REGNUM Студент из Китая, прибывший в Карелию, госпитализирован с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на странице в соцсети «ВКонтакте».

»Студента петрозаводской консерватории… госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию», — написал он.

По его словам, молодой человек, у которого была зафиксирована температура 37,3, в настоящее время находится в изоляторе. В ближайшее время будут известны результаты анализов.

Как передавало ИА REGNUM, 1 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что глава РФ Владимир Путин поручил самолетам ВКС РФ эвакуировать граждан РФ из Китая из-за распространяющегося там коронавируса 2019-nCoV.

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