Москва, , 16:12 — REGNUM В эти минуты из-за распространения заболеваемости нового вида коронавируса эвакуируют персонал и пациентов Центра медицинской и социальной реабилитации, расположенный на 3-й Радиальной улице в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник.

По имеющейся информации, в это учреждение на карантин будут помещены граждане России, которых эвакуируют из Китая, в том числе из города Ухань, где были зафиксированы первые случаи заболевания новым вирусом. Пациентов медицинского учреждения, которые не успели пройти реабилитацию развезут по домам и интернатам. Предполагается, что после того, как карантин вывезенных из КНР граждан пройдёт, не прошедших реабилитацию пациентов вернут обратно.

По словам источника ИА REGNUM, под размещение потенциальных переносчиков коронавируса передадут весь объект. Реабилитационный центр был выбран по ряду причин, в том числе из-за своей удалённости от жилых домов.

«Центр на отшибе, посреди леса. И довольно большой. Так что логика понятна», — сказал собеседник ИА REGNUM.

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