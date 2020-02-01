Санкт-Петербург, , 15:46 — REGNUM Женщина и двое детей пострадали в результате пожара в квартире многоэтажного дома в Санкт-Петербурге. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на шестнадцатом этаже на улице Бадаева в Невском районе. Загорелись мебель и предметы интерьера, площадь пожара составила 7 кв. метров. Возгорание было оперативно ликвидировано подъехавшими пожарными.

В результате пожара пострадала женщина 40 лет и двое детей — девочка четырёх лет и трёхлетний мальчик. Пострадавшие были переданы с ожогами бригаде скорой медицинской помощи для осмотра и оценки общего состояния.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном пострадавшем в результате пожара на чердаке жилого дома в центре Санкт-Петербурга.

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