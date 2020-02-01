Москва, , 15:45 — REGNUM ДТП с участием заказного автобуса с детьми и четырёх легковых автомобилей произошло на Калужском шоссе в Москве. Об этом 1 февраля сообщил источник ИА REGNUM в экстренных службах города.

Авария произошла на 22-м километре Калужского шоссе в поселении Сосенское. Столкнулись пять транспортных средств, в том числе заказной автобус, в котором было 12 детей и сопровождающие.

По предварительным данным, пострадал один человек, находившийся в одном из легковых автомобилей. Среди детей пострадавших нет.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. В районе столкновения перекрыты три из четырёх полос шоссе. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух ДТП, произошедших почти одновременно на трассе в Новой Москве.

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