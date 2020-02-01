Луганск, , 15:43 — REGNUM В 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде вооруженных сил Украины от военной службы правопорядка были скрыты случаи дезертирства военнослужащих. Также случай самовольного оставления части был зафиксирован 30 января в 72-й механизированной бригаде ВСУ. Об этом 1 февраля сообщил офицер пресс-службы Управления Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

В ходе проверки в бригаде были выявлены факты сокрытия данных о случаях дезертирства. Также проверка выявила отсутствие рядового 1-го батальона тактической группы по фамилии Бухонюк.

Также сообщается, что 30 января в районе населенного пункта Попасная был зафиксирован случай самовольного оставления части во 2-м батальоне 72-й механизированной бригады ВСУ рядовым Николенко. Командование организовало поиски дезертировавшего военного собственными силами, не докладывая в штаб «ООС».

"От сослуживцев стало известно, что рядовой Николенко регулярно подвергался психологическому и физическому воздействию со стороны командира отделения на фоне национальной неприязни, в связи с тем, что Николенко был родом из Львовской области», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в одной из бригад ВСУ было похищено три тепловизора, которые были предоставлены ВСУ в рамках военной помощи.