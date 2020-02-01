Луганск, , 15:25 — REGNUM В 93-й бригаде вооруженных сил Украины была обнаружена пропажа трех тепловизионных монокуляров Archer TMA-55L. Об этом 1 февраля сообщил офицер пресс-службы Управления Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Недостача в «зоне ООС» была обнаружена в ходе проведения инвентаризации оптических приборов ночного видения, которые были получены ВСУ согласно иностранной военной помощи. Инвентаризацию проводила комиссия главной инспекции министерства обороны Украины. По факту хищения военного имущества в данный момент проходит разбирательство.

Также случаи хищения продовольствия и вещевого имущества участились в 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. По данным фактам для проверки из штаба «ООС» прибыла комиссия.

«Перед приездом комиссии, должностные лица бригады, причастные к хищениям, активно принялись скупать наборы индивидуального рациона питания и комплекты зимней формы одежды в соседних частях и соединениях для восполнения недостач», — отмечается в докладе.

Как сообщало ИА REGNUM, с сентября 2019 года боевиками ВСУ было совершено полторы тысячи преступлений в так называемой зоне ООС.

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