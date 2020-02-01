Москва, , 14:09 — REGNUM Пожар площадью 100 кв. метров произошёл в элитном банном комплексе на северо-западе Москвы. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Загорелась одноэтажная деревянная баня на территории элитного банного комплекса, расположенного по Большому Волоколамскому проезду. Люди из здания эвакуированы, пострадавших нет.

Пожарно-спасательным подразделениям удалось локализовать пламя на площади 100 кв. метров. Локализация была объявлена в 13:08 мск.

Ликвидация пожара произошла в 13:31. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сгоревшем дотла здании общественной бани в Ростове-на-Дону.

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