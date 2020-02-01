Уфа, , 14:03 — REGNUM Беременная женщина-врач пострадала от нападения на неё мужчины в городе Нефтекамске в Башкирии. Об этом 1 февраля сообщил в своём Instagram министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Как рассказал Забелин, на женщину-врача напал мужчина и прилюдно избил её прямо на рабочем месте. Как сообщили очевидцы, мужчина вытащил беременную женщину-врача из кабинета за волосы.

От стресса и боли женщина потеряла сознание и была госпитализирована. Как уточнил Забелин, жизнь будущего ребёнка врача находится под угрозой. По предварительной информации, нападавший мужчина является одним из родственников ребёнка, отказавшихся от посещения кабинета неотложной помощи.

Следственные органы Башкирии начали проверку по факту нападения на врача. В настоящее время изучаются причины и обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям нападавшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании во Владимире мужчины, который подозревается в нападении с молотком на бригаду скорой помощи, приехавшей к его ребёнку.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимире мужчина подозревается в нападении с молотком на бригаду скорой