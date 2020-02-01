Нальчик, , 13:50 — REGNUM Один человек погиб, четверо пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Кабардино-Балкарии. Об этом 1 февраля сообщает УГИБДД по региону.

Авария произошла вечером 31 января в Чегемском районе в городе Чегем на улице Кярова. По предварительным данным, 36-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада-Приора», совершил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-211 440».

В результате аварии на месте ДТП погиб водитель «Приоры», четыре его пассажира, в том числе мальчик-подросток 13-ти лет, получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. О состоянии 22-летнего водителя «ВАЗ-211 440» не сообщается.

По факту ДТП проводится расследование, выясняются все обстоятельства и причины аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте в Кабардино-Балкарии сотрудника полиции, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть пешехода.

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