Чита, , 12:30 — REGNUM Правительство Забайкальского края поручило профильным ведомствам проверить стоимость противовирусных препаратов и медицинских масок в аптечных сетях региона, чтобы не допустить их наценки. По информации министерства здравоохранения Забайкальского края, в наличии есть все необходимые препараты, средства индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Аптечный прилавок Правительство Забайкальского края

Напомним, в России официально зафиксированы два случая заболевания новым китайским коронавирусом 2019-nCoV. Помимо Забайкальского края больного гражданина Китая выявили в Тюменской области.

В Забайкалье создан Ситуационный центр по коронавирусу, в который вошли представители всех государственных структур, задействованных на пунктах пропуска. Пункты пропуска на границах с Китаем закрыты. Железнодорожное сообщение между Китаем и Россией (кроме поездов Москва — Пекин и Пекин — Москва) приостановлено.

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