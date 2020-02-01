Екатеринбург, , 12:21 — REGNUM В Ирбитском районе Свердловской области на видеокамперу был запечатлен момент падения метеора. Видеозапись была опубликована пользователей социальной сети «ВКонтакте» Ильей Янковским.

На кадрах видно, как ночью болид на большой скорости пролетает над населенным пунктом, в результате чего возникает яркая вспышка.

Данное явление было зафиксировано сегодня, 1 февраля. в 3:13 по екатеринбургскому времени.

Падение метеора видели с территорий Свердловской, Тюменской, Омской, Челябинской и Курганской областей.