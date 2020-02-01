Чита, , 12:16 — REGNUM Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае при помощи набора реагентов для определения антигена нового коронавируса, разработанного государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», сможет провести двести исследований. Об этом сообщает сегодня, 1 февраля, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на главного врача центра Александра Туранова. По словам медика, при необходимости достаточное количество будет в оперативном режиме доставлено дополнительно.

Тест-система для определения антигена коронавируса Правительство Забайкальского края

Набора реагентов для определения антигена нового коронавируса в Забайкалье Правительство Забайкальского края

Как уже сообщало ИА REGNUM, в России официально зафиксированы два случая заболевания новым китайским коронавирусом 2019-nCoV. Один из них выявлен как раз в Забайкалье. Больным оказался гражданин Китая.

Мужчина с подтверждённым заболеванием сразу был помещён в специальную боксированную палату стационара в Чите. В настоящее время он идёт на поправку. В тесном контакте с заболевшим мужчиной находились только два человека, которые также изолированы и находятся под наблюдением медицинского персонала.

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