Тюмень, , 12:09 — REGNUM Ребёнка и двух взрослых спасли из загоревшегося дома сотрудники полиции в Тюменской области. Об этом 1 февраля сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как рассказала Волк, сотрудники полиции лейтенант Рустам Абдуллин и майор Кирилл Басаргин во время патрулирования в селе Сазоново увидели пожар в частном доме на улице Центральной. Как стало известно позднее, возгорание произошло в помещении бани, затем пламя захватило хозяйственные постройки и жилой дом, в котором находились ребёнок, его отец и дед.

Абдуллин и Басаргин выбили окно и вошли в дом, после чего взяли ребёнка и передали его через оконный проём подоспевшей к месту пожара бабушке. После этого полицейские обнаружили в доме спящих мужчин, разбудили их и помогли выбраться из дома.

Люди были спасены благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников полиции. По словам Волк, в настоящее время решается вопрос о награждении сотрудников.

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