Екатеринбург, 1 февраля 2020, 12:02 — REGNUM В Екатеринбурге на улице Сазонова неизвестные устроили несанкционированную свалку строительных отходов. По данному факту проводятся надзорные мероприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
На данный момент проводится расчет причинённого ущерба. Также организованы поиски лиц, ответственных за нелегальную свалку.
Напомним, что информация о несанкционированной свалке ранее появилась в СМИ. Сообщалось, что на месте свалки порушены деревья, а строительные отходы привозит грузавая машина с другого района города.