Екатеринбург, , 12:02 — REGNUM В Екатеринбурге на улице Сазонова неизвестные устроили несанкционированную свалку строительных отходов. По данному факту проводятся надзорные мероприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В ходе выезда был зафиксирован факт размещения неустановленными лицами на вышеуказанном неразграниченном земельном участке строительных отходов, а также повреждение деревьев», — уточнили в прокуратуре.

На данный момент проводится расчет причинённого ущерба. Также организованы поиски лиц, ответственных за нелегальную свалку.

Напомним, что информация о несанкционированной свалке ранее появилась в СМИ. Сообщалось, что на месте свалки порушены деревья, а строительные отходы привозит грузавая машина с другого района города.