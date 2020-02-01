Москва, , 11:51 — REGNUM Около 20 тонн сливочного масла украли неизвестные злоумышленники у водителей-экспедитора в Москве. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу

Информация о разбойном нападении на водителей поступила в правоохранительные органы в ночь на 31 января. По предварительным данным, злоумышленники, угрожая водителю фуры предметом, похожим на пистолет, напали на водителей-экспедиторов грузового автомобиля Skania в районе Ярославского шоссе.

Неизвестные погрузили водителей в автомобиль и увезли на большое расстояние от гружёной товаром фуры. Вернувшись к автомобилю, водителями была обнаружена пропажа 20 тонн сливочного масла. Предварительная сумма ущерба составляет более семи млн рублей.

В настоящее время начат ряд мероприятий по установлению личностей и розыску нападавших. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое, совершённом организованной группой.

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