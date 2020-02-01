Львов, Украина, , 10:52 — REGNUM В украинском городе Ровно с подозрением на заболевание коронавиусом госпитализирована 22-летняя девушка. Двое мужчин во Львове также госпитализированы с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом 31 января сообщают украинские средства массовой информации.

22-летняя девушка, которую определили в бокс инфекционной больницы в городе Ровно, недавно вернулась из Китая и с симптомами ОРВИ самостоятельно обратилась в лечебное учреждение, сообщает Телевизионная служба новостей (ТСН). У девушки взяли биоматериал для проведения анализов на ОРВИ, так как теста на коронавирус на Украине, как сообщает ТСН, нет. В украинском СМИ также отметили, что самочувствие пациентки улучшилось и ее скорее всего выпишут.

Двоих мужчин, которые вернулись из Китая, аналогично поместили в бокс инфекционной больницы во Львове, сообщили Украинские национальные новости (УНН) со ссылкой на заявление исполняющего обязанности департамента здравоохранения львовской областной государственной администрации Андрея Васько. Сообщается, что состояние госпитализированных удовлетворительное, у них «легкие катаральные симптомы». У мужчин взяли биологический материал для проведения анализов, результат которых будет на следующей неделе. Им также были проведены экспресс-тесты на грипп, которые оказались отрицательными.

Также УНН сообщили, что в городе Запорожье в больницу был доставлен гражданин Китая с подозрением на заражение коронавирусом, однако, в результате обследования выяснилось, что мужчина здоров.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате заболевания коронавирусом в Китае умерли 258 человек. 243 были выписаны из больниц КНР после излечения от коронавируса.

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