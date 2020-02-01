Нижний Новгород, , 10:23 — REGNUM Двое 14-летних подростков пострадали в результате наезда на них легкового автомобиля в Нижнем Новгороде. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Авария произошла в 22:45 31 февраля на улице Лескова Автозаводского района. По предварительной информации, 39-летний водитель легкового автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух подростков 2005 года рождения. Подростки в момент ДТП переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Подростки были госпитализированы с места ДТП с черепно-мозговыми травмами. Об их состоянии не сообщается.

На водителя был составлен административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». Обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками полиции.

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