Донецк, , 10:20 — REGNUM Украинские боевики за прошедшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию Донецкой Народной Республики по трем направлениям. Об этом 1 февраля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации.

Боевики ВСУ обстреляли пять районов и населенных пунктов республики: Доломитное, Васильевку, район Вольво-центра в городе Донецке, Петровское, Саханку.

В ходе обстрелов украинскими формированиями из минометов калибром 120 мм было выпущено 12 мин, а из миномета калибром 82 мм — 17 мин. Из гранатомета АГС было выпущено 12 гранат, а из РПГ и СПГ — 4 гранаты. По территории республики также было применено стрелковое оружие и крупнокалиберное стрелковое оружие. Всего по территории Донецкой Народной Республики было выпущено 52 единицы боевых припасов.

Информация о жертвах среди населения и разрушениях не поступала.

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ИА REGNUM напоминает, за предыдущие сутки украинские боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории республики 86 боевых припасов.

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