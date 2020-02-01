Санкт-Петербург, , 09:55 — REGNUM В Красногвардейском районе Петербурга в ночь на 1 февраля произошел бытовой конфликт, в ходе которого один из участников открыл стрельбу из охотничьего ружья. Один человек ранен, стрелявший задержан.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, информация об инциденте в одном из домов по Ириновскому проспекту поступила около четырех часов утра.

Прибывшие полицейские установили, что в подъезде жилого дома трое граждан распивали спиртные напитки. Им сделал замечание житель дома, после чего начался конфликт,

Один из нарушителей, мужчина 1957 года рождения, трижды выстрелил в сторону жителя дома из гладкоствольного охотничьего ружья. Пострадавший мужчина, 1985 года рождения, был доставлен в больницу с повреждениями руки в удовлетворительном состоянии.

«Полицейские задержали стрелка. В настоящее время он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства в результате которого будет принято процессуальное решение», — отметили в Главке МВД.