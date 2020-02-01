Красноярск, , 09:54 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении браконьера, застрелившего двух лосей. Об этом 1 февраля сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Следователями было установлено, что мужчина 1966 года рождения незаконно добыл на территории Большеулуйского участкового лесничества двух лосей. Разрешительных документов на отстрел у мужчины не было. Причиненный ущерб оценивается в 640 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого в совершении преступления жителя деревни Карабановка Большеулуйского района было возбуждено уголовное дело по двум статьям — за незаконное владение огнестрельным оружием и незаконную охоту.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, на его имущество в целях возмещения ущерба наложен арест.