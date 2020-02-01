Ровно, Украина, , 09:51 — REGNUM 1 февраля в 2:24 (3:24 мск) произошло отключение энергоблока №3 Ровенской атомной электростанции, сообщает пресс-служба компании «Энергоатом».

Причины отключения энергоблока выясняются. В пресс-службе украинской энергетической компании отметили, что по состоянию на 4:00 (5:00 мск) в работе находятся два энергоблока — №2 и №4. А на энергоблоке №1 длится плановый ремонт.

Радиационное, экологическое и противопожарное состояние на промышленной площадке и прилегающей к атомной электростанции территории находится в пределах нормы, изменений зафиксировано не было.

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ИА REGNUM напоминает, 4 января было зафиксировано автоматическое отключение третьего энергоблока на Южно-Украинской атомной электростанции. Отметим также, что ранее в компании отчитывались, что на Украине работает 11 из 15 энергоблоков на атомных электростанциях.

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