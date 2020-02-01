Дудинка, Красноярский край, , 09:50 — REGNUM В городе Дудинка на севере Красноярского края был задержан угонщик снегохода, катавшийся на нём по городу. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Наряды ДПС были ориентированы на поиск снегохода после того, как в полицию заполярного города с заявлением об угоне со двора снегохода «Тайга» обратился местный житель.

Один из патрульных ДПС обнаружил снегоход с угонщиком на одной из улиц. Выяснилось, что 25-летний северянин находился в состоянии алкогольного опьянения и просто катался по городу.

За управление транспортным средством без прав и в состоянии алкогольного опьянения молодому человеку грозит до 15 суток или штраф 30 тыс. рублей. А за угон в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством», санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы.