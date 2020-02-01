Пекин, 1 февраля 2020, 09:10 — REGNUM В столице Китайской Народной Республики Пекине за сутки подтверждено 17 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает комитет по здравоохранению китайской столицы.
Таким образом общее число заболевших в Пекине составило 156 человек. Новых случаев летального исхода не зарегистрировано.
В целом в Китае на сегодняшний день подтверждено 11 844 случая заражения коронавирусом 2019-nCoV. 259 человек скончались, 246 смогли выздороветь. Почти 18 тыс. человек проходят обследование на коронавирус.