Екатеринбург, , 08:01 — REGNUM В Екатеринбурге на улице Стахановской ночью 1 февраля горело здание бывшего общежития. Об этом пишут местные СМИ.

По данным Е1.ru, четырёхэтажный дом много лет стоит заброшенным. В нём часто собираются бомжи и устраивают пожары.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 1 февраля здесь произошёл пожар площадью до 500 кв. метров. Утром пламя было ликвидировано. Пострадавших нет. Сейчас пожарные ведут проливку и разборку конструкций.

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