Екатеринбург, , 08:00 — REGNUM Открытое горение в четырехэтажном здании в Екатеринбурге ликвидировано, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

По информации ведомства, пожар был локализован на площади 500 квадратных метров в 08:34 по местному времени. Открытое горение было ликвидировано в 08:46.

В настоящее время на месте пожара по ул. Стахановской ведётся проливка и разборка сгоревших конструкций. Уточняется, что в результате пожара никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранним утром 1 февраля в Екатеринбурге загорелось неэксплуатируемое четырехэтажное здание. Прибывшие на место возгорания расчёты обнаружили, что огонь, распространению которого способствовали пустотные деревянные перекрытия здания, охватил стены и перекрытия на площади 500 квадратных метров.

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