Палм-Бич, США, , 07:35 — REGNUM В американском штате Флорида полиция арестовала оперную певицу Ханну Ремхилд, которая на внедорожнике пыталась прорваться в резиденцию президента США Мар-а-Лаго в округе Палм-Бич. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Накануне стало известно, что внедорожник пытался прорваться на территорию резиденции Трампа во Флориде. Охрана резиденции вынуждена была открыть огонь. После сообщалось о задержании двух женщин.

Оказалось, что за рулем автомобиля находилась 30-летняя оперная певица Ханна Ремхилд из Коннектикута. Она на скорости 112 километров в час протаранила оба КПП резиденции. Вела она себя крайне странно — охрана сообщает о том, что Ремхилд танцевала на крыше автомобиля.

Когда охрана открыла огонь она быстро скрылась на автомобиле. На обратном пути из Мар-а-Лаго Ремхилд подсадила к себе в автомобиль другую женщину.

Вскоре полиция нашла их в мотеле неподалеку.