Елизово, Камчатский край, , 07:30 — REGNUM Пожар произошел в одноэтажном деревянном сарае в поселке Светлом Елизовского района Камчатки, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Камчатскому краю.

Сообщается, что спасатели прибыли на место происшествия через семь минут после поступления вызова. В ликвидации пожара принимали участие семь человек личного состава и две единицы техники. Пожар был потушен, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января пожар произошел в подсобном помещении пекарни в Самаре. Возгорание удалось ликвидировать, в результате происшествия никто не пострадал.